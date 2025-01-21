تشاجر مع ابنها.. والدة طالب تطعن زميله بمدرسة الزراعة في قنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب طالب يبلغ من العمر 17 عامًا بطعنة سكين سددتها والدة زميله، اليوم الثلاثاء، داخل مدرسة الزراعة في محافظة قنا، وذلك على خلفية مشاجرة وقعت بين الطالبين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب ح.م نتيجة طعنة بسكين.

وأظهرت التحريات أن السيدة، البالغة من العمر 39 عامًا، وهي والدة أحد الطلاب، قامت بطعن زميل نجلها في حوش المدرسة بعد انتهاء امتحانات العملي، إثر خلاف بين الطالبين.

جرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي أمرت ببدء التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.