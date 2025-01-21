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بالصور- ميناء سفاجا يستقبل 1600 رأس من العجول الحية

12:14 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    وصول شحنة عجول حية الي ميناء سفاجا
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    ربط السفينة بالرصيف تمهيدا لانزال الشحنة
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السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا السفينة "ELENA" قادمة من جيبوتي، والتي ترفع علم جزر القمر، وعلى متنها شحنة تضم 1600 رأس من العجول الحية.

وجرى استيراد الشحنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإمدادات المحلية من اللحوم الحية وتلبية احتياجات السوق المصرية.

وجرى نقل العجول اليوم الثلاثاء إلى المحجر البيطري التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، حيث تباشر الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات الصحية والبيطرية اللازمة لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية العالمية قبل السماح بالإفراج النهائي عن العجول وتوزيعها، وتؤكد الجهات المعنية التزامها التام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان صحة وسلامة المواشي المستوردة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.

السويس ميناء سفاجا العجول الحية
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