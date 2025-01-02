محافظ السويس يوجه بإنهاء شكاوى المواطنين وتوثيق الإجراءات

السويس - حسام الدين أحمد:

ترأس اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، الاجتماع الأسبوعي مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة الخطط الحالية والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الأسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العال البدرى، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ومديري المديريات.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ الشكر لمدير المركز التكنولوجي، إيناس أحمد، وفريق العمل بالمركز على جهودهم الاستثنائية في الانتهاء من شكاوى المواطنين بنسبة 100%. وأشاد اللواء الشاذلي بهذا الإنجاز، الذي نال إشادة رئاسة مجلس الوزراء تقديرًا لدور المركز في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحلها بسرعة وكفاءة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بمتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين والرد عليها فورًا، مؤكدًا على ضرورة توثيق الإجراءات المتخذة بشكل دقيق وإرسال تقارير دورية إلى ديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من حل المشكلات بشكل جذري.

كما شدد المحافظ على المهندس حمودة بدر، مدير هيئة الأبنية التعليمية، بضرورة تقديم خطة زمنية واضحة قبل البدء في أعمال الترميم والصيانة للمنشآت التعليمية داخل المحافظة لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وشفافية.

ووجه أيضًا ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة التركيز على التدريب العملي للطلاب في المدارس الفنية لتطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي لإعداد طلاب يمتلكون المهارات اللازمة للمشاركة في سوق العمل.

وقدمت الدكتورة سوزان الجندي، مدير الاتصال السياسي بالمحافظة ومنسق المبادرات، عرضًا لمبادرة "استخدمها صح" لترشيد استهلاك المياه والكهرباء ونشر ثقافة الترشيد، بهدف مجابهة الأعباء الاقتصادية وتنشئة جيل جديد مؤمن بأهمية ترشيد الاستهلاك. كما عرضت خطة التنفيذ التي تبدأ بالتوازي في ديوان عام المحافظة والمصالح الحكومية، مع تنظيم حملات إعلامية وتوعوية في المدارس.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قدم العميد عصام محمد، مدير إدارة المرور، تقريرًا عن استكمال أعمال رفع كفاءة طريق "الجلالة - السخنة" من خلال تعزيز الإضاءة وتركيب إشارات مرورية ورادارات متحركة وثابتة وتكثيف الحملات المرورية على الطريق.

من جانبه، عرض المهندس شعبان حمدان، رئيس حي فيصل، أعمال تطوير شارع المحكمة وشارع الحي وحديقة الخالدين وميدان مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والتي تشمل دهان الأرصفة، وضع طبقة من الأسفلت، تقليم الأشجار والنخيل، وتحسين الإضاءة العامة.





