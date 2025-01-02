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وفاة مدرب نادي عمال المنصورة خلال مباراة بدوري القسم الرابع

04:25 م الخميس 02 يناير 2025

المدير الفني لنادي عمال المنصورة

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الدقهلية - رامى محمود

توفى متولي حسين عبد النبى، المدير الفني لنادي عمال المنصورة لكرة القدم، بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام نادي طلخا.

وكان عبد النبى البالغ من العمر 75 عاماً، مقيماً بشارع الجلاء بالمنصورة، قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال المباراة، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الرغم من محاولات إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

تلقى الوسط الرياضي والمحلي خبر وفاة عبد النبى بحزن بالغ، حيث كان الراحل شخصية محبوبة ومحترمة، و ترك بصمة واضحة في تاريخ نادي عمال المنصورة.

المدير الفني لنادي عمال المنصورة وفاة المدير الفني لنادي عمال المنصورة الدقهلية
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