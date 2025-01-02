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محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة -صور

02:22 م الخميس 02 يناير 2025
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    افتتاح سوق اليوم الواحد في الوادي الجديد (3)
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    افتتاح سوق اليوم الواحد في الوادي الجديد (2)
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    افتتاح سوق اليوم الواحد في الوادي الجديد (5)
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    افتتاح سوق اليوم الواحد في الوادي الجديد (11)
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    افتتاح سوق اليوم الواحد في الوادي الجديد (14)
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الوادي الجديد – محمد الباريسي

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، "سوق اليوم الواحد" بميدان الشعلة بمركز الخارجة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وتفقّد المحافظ المنتجات المعروضة بالسوق والتي تضم سلعًا غذائية متنوعة، وأعمالًا حرفية ويدوية، ومواشي. كما حرص على لقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، مُوجهًا بوضع قائمة توضح أسعار المنتجات، بالإضافة لتخصيص سوق لبيع المواشي وتحديد يوم للبيع، وفصل منتجات الأعمال اليدوية عن سوق السلع والمنتجات الغذائية.

ويأتي افتتاح السوق في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الغذائية والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

محافظ الوادي الجديد سوق اليوم الواحد مركز الخارجة
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