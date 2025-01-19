"اسف مكنتش أد الاكتئاب".. طالب جامعي ينتحر بالقفز في نيل سوهاج ويترك رسالة مؤثرة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب جامعي حياته، بالقفز من أعلى كوبري أخميم في نهر النيل دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وترك الشاب رسالة مؤثرة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتبين أنه أثناء مرور المواطنين على كوبري أخميم العلوي على النيل فوجئوا بشاب يترك حقيبته الدراسية ويقفز في المياه مرتديًا كامل ملابسه وحذائه.

وبالفحص تبين أنه يدعى "شهاب .م. أ" طالب في الفرقة الثانية كلية تمريض جامعة سوهاج، ويقيم بقرية سلامون دائرة مركز شرطة طما.

وترك الطالب المذكور رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل إقدامه على الانتحار، وجاء فيها: "ها نحن وقد وصلنا إلى آخر خطوات مسيرتنا، التي شارفت على الإنتهاء بذكريات لا تنسى، إذ لا زالت تسقط واحدة تلو الأخرى، لكن سقوطها لا يعدو أن يكون سقوطًا، من باطن الذكريات إلى سواد العين أو حنايا القلب، وهناك مستقرها، ولنا في الختام لقاء، آسف مكنتش أد الاكتئاب".

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لانتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.