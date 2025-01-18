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خناقة أمام مسجد.. مقتل شاب بطعنة في القلب بالمنوفية

07:06 م السبت 18 يناير 2025

الشاب الضحية

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المنوفية- أحمد الباهي:

نشبت مشاجرة أمام مسجد حافظ بمدينة الباجور في محافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، أسفرت عن قتل شاب يُدعى "م.ح" 35 عامًا، ونقل جثمانه إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

ونجحت وحدة مباحث الباجور في ضبط المتهم، وتبين استخدام سلاح أبيض، وطعن المجني عليه في القلب والرأس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مقتل شاب مشاجرة سلاح أبيض مستشفى الباجور
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