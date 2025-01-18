محافظ المنيا: التصدي للشائعات واجب وطني للحفاظ على أمن المجتمع

المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن التصدي للشائعات واجب وطني ومجتمعي، من خلال تعزيز الوعي ونشر المعلومات من مصادرها الرسمية داعيًا الجميع إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الشائعات، التي تمثل خطرًا حقيقيًا على أمن واستقرار المجتمع.

وفي السياق، نظم مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تحت شعار "اتحقق قبل ما تصدق" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، بمشاركة 45 طالبة من المقيمات بمركز خدمات المرأة والطفل بمدينة المنيا الجديدة .

تناولت الندوة ضرورة الحذر من الشائعات وتفويت الفرصة على من يسعون لاستهداف زعزعة الاستقرار، كما ألقت الندوة الضوء على أهمية التثبت من مصدر المعلومات قبل تداولها و ضرورة الإبلاغ عن الصفحات الإلكترونية التي تنشر أخبارًا مضللة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره .



حاضر فى الندوة الدكتورة نجاح التلاوي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والمستشارة دعاء شلقامي، عضو قانونى لمكتب حماية الطفل بالمحافظة، وفاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا .