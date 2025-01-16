توزيع 34 حاوية معدنية لدعم منظومة النظافة بحي جنوب المنصورة الجديد

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الدقهلية- رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بتوزيع 34 حاوية معدنية جديدة لدعم منظومة النظافة بحي جنوب المنصورة التجريبي، وتوزيعها على شوارع الحي لرفع مستوى النظافة.

وأكد المحافظ أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي المقترح وزيادة عدد المعدات والأدوات العاملة فيه.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالحي بمتابعة أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة وبإشراف وائل عابد نائب رئيس حي غرب والمشرف على أعمال حي جنوب المنصورة المقترح،مؤكدا أن أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين، كما كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة القائمة على كنس الشوارع بمدينة المنصورة لرفع الأتربة.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع 90 طن مخلفات بلدية وتجمعات قمامة، كما قامت برفع كفاءة النظافة العامة ورفع الأتربة من منطقة المجزر وسندوب وشارع محمود شاهين وسكة سندوب أمام مقابر العيسوي، كما قامت الحملة بصيانة وغسيل ودهان البلدورات وري الحدائق والأشجار لتوفير مظهر حضاري بشوارع الحي والحفاظ على البيئة.