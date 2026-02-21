بدأ جهاز القاهرة الجديدة في تسليم شقق سكن مصر وجنة مصر للحاجزين، حيث جاءت إجراءات ومواعيد تسليم الوحدات.

مواعيد تسليم شقق سكن مصر

يقع مكان الشقق التي سيتم تسليمها في منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم 786 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (3).

وسيتم تسليم وحدات العمارة 105 يوم الأحد 22/2/2026، ووحدات العمارة 21 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 22 يوم الأحد 1/3/2026.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة 51 يوم الأربعاء 4/3/2026، ووحدات العمارة 106 يوم الأحد 8/3/2026، ووحدات العمارة 47 يوم الأربعاء 11/3/2026، ووحدات العمارة 112 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 46 يوم الاثنين 16/3/2026.

إجراءات الاستلام

- على العملاء حاجزي الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك.

- التوجه إلى جهاز المدينة بأصل خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقَّع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

مواعيد تسليم وحدات مشروع جنة

سيتم تسليم شقق جنة مصر بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالقاهرة الجديدة، وفق أرقام العمارات، حيث يتم تسليم وحدات العمارة رقم 222 يوم الأربعاء 25/2/2026، ووحدات العمارة 223 يوم الثلاثاء 3/3/2026، ووحدات العمارة 226 يوم الإثنين 9/3/2026، ووحدات العمارة 227 يوم الخميس 12/3/2026، ووحدات العمارة 182 يوم الأحد 15/3/2026، ووحدات العمارة 183 يوم الثلاثاء 17/3/2026.

إجراءات الاستلام

التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التي تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

الإسكان: توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة