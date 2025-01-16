نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمعية الصداقة الصينية -صور

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الأقصر - محمد محروس:

استقبل الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الاقصر، كاي شيانجين المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة شاندونج ورئيس جمعية شندونج الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية والوفد المرافق له.



وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتعليم وكذا زيارة جامعة الأقصر لتعزيز التعاون اللغوي والثقافي وتبادل الطلاب والدارسين والدراسات في مجال الآثار المشتركة وتدريس اللغة الصينية.



فى بداية اللقاء رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد الصينى معربا عن خالص سعادته بهذا اللقاء، كما أبلغهم تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والذي حالت ظروف سفره للقاهرة دون حضور اللقاء.

وأكد أهمية التواصل في كافة المجالات الثقافية والتجارية والزراعية والتقنية، مؤكدا على انبهاره بالحضارة الصينية وتطورهم فى كافة المجالات، وأن المجتمع الصينى مجتمع منظم ، كما أننا نسعد بنقل الخبرات فى جميع القطاعات وخاصة مجال الحفاظ على الآثار والتراث كوننا اصحاب حضارات عريقة.

وقال إن الأقصر بها منطقة صناعية واعدة تحكمها قوانين الإستثمار فى مصر وتهدف لجذب رجال الأعمال دون أي تعقيدات.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصيني عن خالص شكره لحسن الاستقبال ، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة وأن الأقصر مدينة عريقة شعبها يتشابه والشعب الصينى فى حب الآثار والتاريخ، وأن مصر هى أول دولة عربية وأفريقية في إقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية وذلك كونهما من أقدم الحضارات فى العالم .



ثم قدم عرضا تفصيليا عن مقاطعة شاندونج كونها معقل الثقافة الكونفوشيوسية ومهد الحضارة الصينية وهى واحدة من أكبر المقاطعات، وأن تعداد سكانها يبلغ نحو ١٠٠ مليون نسمة أى ما يوازى تعداد جمهورية مصر العربية، وتتشابه جغرافيا مع مصر بوجود نهر النيل هنا والنهر الأصفر هناك.



وفى ختام كلمته وجه الدعوة لحضور المتخصصين الحاضرين لزيارة المقاطعة فى شهر مايو المقبل ، كما عرض مذكرة تفاهم بين المقاطعة وبين الأقصر.



وفي ختام اللقاء قام الجانبين بتبادل الهدايا التذكارية والدروع تعبيرا عن الصداقة بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، ومحمد غزالي مدير إدارة الإستثمار بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد محي الدين نقيب الزراعيين بمحافظة الأقصر.



