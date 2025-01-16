ضبط 4 أطنان مخلل وسلع متنوعة فى الدقهلية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضبط 4 أطنان من مخللات وأعلاف ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين.

وشدد المحافظ على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف مرزوق، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين، أن الحملة ضبطت طن مخلل، و1.2 طن مستخلص بذرة قطن، 1.6 طن من فول الصويا، 195 كيلو لحوم بلدية ومصنعاتها، 24 كيلو جبن أبيض، 75 علبة سجائر، 20 فلتر زيت، 2 اسطوانة غاز ، وتحرير 193 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 132 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز ، نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، انتهاء من الإنتاج، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض المخصص، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.