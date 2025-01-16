هل سقط نيزك في صحراء مصر الغربية؟.. اكتشف سر فوهة جبل كامل -صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وسط صحراء مصر الغربية القاحلة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود السودانية والليبية، يقع موقع "جبل كامل"، أحد أندر المواقع الطبيعية على كوكب الأرض.

قصة هذا المكان تحمل في طياتها أسرارًا عن حدث كوني وقع منذ آلاف السنين، حين ارتطم نيزك عملاق بسطح الأرض، مخلفًا وراءه حفرة هائلة وآثارًا جيولوجية غنية لا تزال محط اهتمام العلماء والمستكشفين.

بداية القصة

قبل نحو خمسة آلاف عام، وفي ظلام الكون الممتد، انطلق نيزك ضخم من منطقة الكويكبات بين كوكبي المشترى والمريخ بسرعة بلغت 12 ألف كيلومتر في الساعة.

تخطى النيزك مسافات لا تُحصى واخترق الغلاف الجوي للأرض، ليصل إلى نقطة ارتطام في قلب الصحراء الغربية، حيث جرى تكوين حفرة عملاقة تُعرف الآن باسم "فوهة كامل"، نسبةً إلى جبل كامل القريب منها.

الاكتشاف العلمي

قال محمد بهنوس مدير محمية جبل كامل، إن هذا الحدث ظل طي الكتمان لآلاف السنين، إلى أن جاءت بعثة جيولوجية مصرية-إيطالية في عام 2010، قادت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية عبر برنامج "جوجل إيرث" الباحث الإيطالي "فينتشنزو دي ميكيلي" لاكتشاف الفوهة لأول مرة، وبعد دراسات ميدانية، تأكد الفريق العلمي من وجود حفرة بقطر 45 مترًا وعمق 16 مترًا، تقع شرق العوينات وشمال شرق الوادي الجديد.

خصائص النيزك ومكوناته

أكد بهنوس، أنه قد أظهرت الدراسات أن النيزك الذي أحدث هذه الفوهة كان يزن نحو 10 أطنان، ويتكون بنسبة 90% من الحديد و10% من النيكل، وهو ما جعله مصدرًا مهمًا لدراسة التكوينات المعدنية لكوكب الأرض والكواكب الأخرى. من بين الشظايا التي جرى العثور عليها، بلغ وزن أكبرها 83 كيلوجرامًا، وهي محفوظة الآن بالمتحف الجيولوجي المصري.

وقال بهنوس، إنه في 25 مارس 2012، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا باعتبار المنطقة محمية طبيعية تحت مسمى "محمية نيزك جبل كامل".

جاء هذا الإعلان تتويجًا للأبحاث العلمية التي أكدت أهمية المنطقة من الناحية الجيولوجية والبيئية، تقع المحمية على تكوينات الحجر الرملي التي تعود إلى العصر الطباشيري، وتُحيط بها جبال وأودية جافة من عصر ما قبل الكمبري، مما يجعلها موقعًا غنيًا بالدلالات التاريخية والطبيعية.

الفوهة في السياق العالمي

تُعد فوهة جبل كامل واحدة من بين 15 حفرة نيزكية معروفة عالميًا، ولكنها تتميز عن مثيلاتها بحالتها البيئية الممتازة التي تشبه ظروف القمر أو المريخ، الدراسات أشارت إلى أن الاصطدام لم يكن عموديًا بل بزاوية ميل، مما أدى إلى تشكل الحفرة بشكلها المميز وتبعثر آلاف الشظايا المعدنية حولها.

من المثير للاهتمام أن الحلي والخناجر المصنوعة من الحديد النيزكي، مثل خنجر الملك توت عنخ آمون الشهير، تدل على معرفة المصريين القدماء بهذا المكان واستغلالهم للمواد النيزكية في الصناعات.

أهمية جيولوجية واقتصادية

يوضح الدكتور الحسيني محمد، باحث صخور جيولوجية، أن دراسة مكونات النيزك تساهم في فهم تكوينات باطن الأرض والكواكب الأخرى.

وأضاف أن الرواسب المعدنية الناتجة عن اصطدام النيازك قد تكون مصدرًا اقتصاديًا، خاصة مع وجود رواسب يمكن استغلالها في تصنيع الأحجار الكريمة والمنتجات المعدنية.

دعم السياحة والتعليم:

يؤكد خالد حسن، مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادي الجديد، أن محمية جبل كامل تمثل نقطة جذب سياحي وعلمي كبيرة، وجرى تنظيم حملات توعية بيئية ورحلات تعليمية لتعريف الطلاب والزائرين بأهمية المحمية وأسرارها الجيولوجية.

في مارس 2022، وثّق الرحالة الهولندي هانو سبويلسترا رحلته في المنطقة، حيث اكتشف بقايا سيارات تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ما يربط بين أحداث تاريخية كبرى والطبيعة الجغرافية القاسية للصحراء الغربية.

فيما أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة تمهيد طريق يؤدي إلى جبل كامل لتسهيل استغلال المعادن الثمينة الموجودة في المنطقة، وفتح المجال للاستثمار السياحي والاقتصادي.

يجمع جبل كامل بين أسرار الكون السحيق وروائع الأرض، هذه المحمية ليست مجرد حفرة نيزكية؛ بل هي بوابة لفهم تطورات كوكبنا وتركيباته، بالإضافة إلى كونها فرصة ذهبية لاستغلال موارد طبيعية نادرة وتنمية السياحة البيئية.

واخير اليوم الخميس، 16 يناير 2025، قررت محافظة الوادي الجديد اطلاق متحف تراث طبيعي وبيئي يضم كنوز المحافظة من الطبيعة شارك فيه مدير محمية جبل كامل ليكون منصة لترويج عن كنوز المحافظة الطبيعية والجيولوجية.