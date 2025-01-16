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أكلوا سمك ومكرونة.. إصابة ربة منزل وطفليها بتسمم غذائي في الوادي الجديد

11:42 ص الخميس 16 يناير 2025

مستشفى الفرافرة المركزي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:


أصيبت ربة منزل وطفليها، اليوم الخميس، بتسمم غذائي، إثر تناول وجبة غذائية بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين إصابة فاطمة أحمد محمد، 30 عاما، وطفليها مصطفى محمد وحيد، 6 أعوام وشقيقه علي، 4 أعوام، ومقيمون قرية " عين التنين" التابعة لقرى " الكفاح" بمركز الفرافرة بتسمم غذائي إثر تناول مكرونة وسمك.


جرى وضع المصابين تحت الملاحظة الطبية لاستكمال العلاج.

مستشفى الفرافرة المركزي الوادي الجديد تسمم غذائي
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