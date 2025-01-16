بسبب مشادة كلامية.. طالب يطعن زميله بمطواة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بطعنة بسلاح أبيض في بطنة؛ بسبب مشادة كلامية مع زميله، بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبدالعزيز. ع" ا ف- سن 16 عامًا طالب مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أعلى البطن، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

اتهم المصاب زميله "محمد. ا" 16 عامًا طالب بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها؛ على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.