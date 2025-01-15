رئيس جامعة المنصورة يتفقد التوسعات الإنشائية بالمراكز الطبية ومستشفى الأطفال - صور

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الأعمال الجاري تنفيذها في عدد من المشروعات الإنشائية بالقطاع الطبي للجامعة، والوقوف على نسب الإنجاز في أعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة.

شملت الجولة مشروع المراكز الطبية الثلاث، ومشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة، ومشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالدور السابع بمستشفي الأطفال.

وأشار الدكتور شريف خاطر، إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة إنجاز المشروعات الإنشائية في القطاع الطبي، لسرعة دخولها الخدمة الطبية وتلبية احتياجات المرضى في ضوء الزيادة المستمرة في معدلات التردد على القطاع الطبي، من خلال خدمة ما يقرب من ثلث سكان مصر في محافظات الدلتا، ومن كل أنحاء الجمهورية على وجه العموم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية في مصر وبناء الإنسان المصري لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في ظل بناء الجمهورية الجديدة، والتزامًا من الجامعة بصدارتها الطبية ودورها المجتمعي في تقديم خدمات طبية نوعية متخصصة على أعلى مستوى في مصر.

كما عقد رئيس جامعة المنصورة، على هامش الجولات التفقدية، اجتماعات ميدانية مع الاستشاريين والمهندسين والشركات بالمواقع التنفيذية لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الإنشائية وسير العمل بكل مشروع، واستمع إلي شرح مفصل حول آخر مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع.

وتابع "خاطر" الرسومات الهندسية والجداول الزمنية المحددة والخاصة بتنفيذ المشروع، وكذلك موقف المستخلصات الهندسية، ومعدلات التدفقات النقدية وخطة عمل المرحلة القادمة، مشيراً إلى جاهزية الجامعة للإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الشركات المنفذة حال تأخرهم عن تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة للتسليم.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم، الجدول الزمني والموقف التنفيذي لكل مشروع، وكذلك الموقف المالي، وطرح معوقات التنفيذ، والمستهدف في الفترة الحالية والقادمة لإنجاز الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد لها.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماعات، بمواصلة إنجاز العمل ورفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، لتوفير الخدمات العلاجية للمحتاجين لها، مؤكدًا أن دخول المشروعات الجارية للخدمة الطبية سيشكل نقلة نوعية في عدد من التخصصات الطبية الهامة.

بدأت الجولة بتفقد مشروع المراكز الطبية الثلاث، بحضور الدكتور وائل زكريا، مدير المركز الطبية، والدكتور خالد الطوخي، نائب المدير، والمشرفين على الوحدات الطبية بالمراكز.

ويضم المشروع، مركز النساء والولادة، مركز طب وجراحة المخ والأعصاب، مركز جراحة العظام، وتم إنشاؤه على مساحة إجمالية بلغت 7500 م2، بسعة استيعابية 750 سرير، ويتكون من بدروم وثمانية طوابق، دخل الخدمة الطبية حتى الآن العيادات الخارجية، مكاتب إدارية، قاعات التدريس، ووحدات الأشعة والقسطرة المخية والمعامل، وحدة الروماتيزم والتأهيل، وحدة الفسيولوجيا العصبية.

وشدد الدكتور شريف خاطر على ضرورة وضع أولويات للتنفيذ خلال الثلاثة أشهر القادمة لتحقيق الالتزام بالمدة المحددة خلال العام الجاري للانتهاء من تشغيل المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل كبسولات العمليات وأجنحة العناية المركزة بالطابق الثالث، وأجنحة الإقامة بالطابق الخامس بسعة 160 سرير.

كما تفقد رئيس الجامعة مستشفى الأطفال الجامعي، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، مدير المستشفى، والدكتور عمرو سرحان، عميد كلية الطب الأسبق، ورؤساء الأقسام الطبية، ونائب المدير.

وجرى خلال الزيارة تفقد مشروع إحلال وتجديد جناح العناية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي، والذي يضم عناية مركزة لجراحة الأطفال بسعة 7 أسرة، وعناية مركزة لطب الأطفال بسعة 14 سرير، بالإضافة إلى غرفتين عزل بمساحة إجمالية 672 م2.

واختتمت الجولة بتفقد مشروع تشطيب وإعادة توزيع الفراغات بالطابق السابع بمستشفى الأطفال الجامعي، والذي سيزيد من الطاقة الاستيعابية لأقسام الكلى والأعصاب والقلب والصدر، ويضم عنابر إقامة مرضى، وغرفة غسيل بيرتونى، وعناية القلب والصدر.