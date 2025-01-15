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اشتعال النيران في محول كهرباء بالبحيرة

02:43 م الأربعاء 15 يناير 2025

حريق محل

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البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق نشب اليوم الأربعاء، بمحول كهربائي بمدينة الدلنجات.

ورد إخطار بنشوب حريق داخل محول كهربائي بجوار محكمة الدلنجات الجزئية، عقب ذلك انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجرى فصل الكهرباء وفرض كردون أمنى حول المحول لمنع انتقال النيران للأماكن المجاورة.

حرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، وجار إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.

حريق محل البحيرة قوات الحماية المدنية
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