بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد عيادات المركز الصحي الحضري بالحمراء

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بالحمراء في شارع التحكم المركزي بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشؤون الوقائية، وأبوالعيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، والدكتورة ولاء إبراهيم، مديرة المركز الصحي الحضري بالحمراء.

شملت الجولة التفقدية زيارة عيادة تنظيم الأسرة، وغرفة التطعيمات، ومكتب تسجيل المواليد والوفيات، وحجرة السونار، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء ومتابعة الحوامل، وعيادة الأسنان، ومعمل الأسنان، وعيادة الباطنة، وعيادة فحص ما قبل الزواج، والعيادة صديقة الشباب والمراهقين.

كما تفقد المحافظ معمل الدم والخدمات المقدمة فيه، مثل تحليل الهيموجلوبين، وتحليل فصيلة الدم، وتحليل PH، وتحليل السكر، وتحليل الحمل، وغرفة التعقيم، وعيادة السمعيات. واستمع إلى شرح مفصل من مديرة المركز حول معدلات الإنجاز وأعداد المترددين والمرضى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطة الموضوعة للخدمات الصحية المقدمة في الفترة القادمة، ودور المركز في رفع الوعي الصحي وتنظيم الأسرة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

أكد محافظ أسيوط أن هذه الجولات تهدف إلى متابعة سير العمل في المنشآت الصحية والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتعرف على التحديات التي تواجه العمل لتذليلها، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.







