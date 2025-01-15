فرح يتحول إلى جنازة.. عريس يقتل شقيقه قبل ساعات من زفافه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

حالة من الصدمة عاشها مركز دشنا بشمال قنا، جراء قيام عريس بقتل شقيقه الأصغر بوابل من الرصاص، قبل ساعات قليلة من حفل زفافه، ليتحول بذلك الفرح إلى حزن وسرادق عزاء.

وقال شهود عيان إن العريس المتهم وزع دعوات حفل زفافه على أهالي القرية، وأنهى جميع الاستعدادات لحفل، بل وبدأ تجهيزات حفل الزفاف.

وأضاف شهود العيان أنه قبل ساعات من حفل الزفاف نشبت مشاجرة بين العريس وشقيقه المجني عليه بسبب خلافات عائلية ومالية قديمة، أطلق العريس خلالها وابلا من الرصاص على شقيقه الأصغر ليسقط غارقا في دمائه.

وأوضح أهالي القرية أن حالة الفرح والزغاريد سرعان ما تحولت إلى صراخ ونحيب، و تحول مكان حفل الزفاف لسرادق عزاء.

كانت مديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع شاب بطلقات نارية داخل منزله بإحدى قرى مركز دشنا.

وتبين أن المجني عليه يُدعى "ع"، يبلغ من العمر 35 عامًا، قتله شقيقه يُدعى "أ"، يبلغ من العمر 25 عامًا، الأصغر بعدة طلقات نارية إثر مشاجرة بينهما داخل منزلهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم عريس وزع دعوات حفل زفافه قبل ارتكاب الجريمة بليلة واحدة وكان محدد اليوم الاثنين، وبعد ساعات قليلة من تكثيف التحريات تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، تحرر المحضر وتباشر النيابة العامة التحقيقات.