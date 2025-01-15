بالصور- انطلاق فعاليات "المهرجان العربي للتراث والهجن" بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات "المهرجان العربي للتراث و الهجن"، اليوم الأربعاء، بمضمار شرم الشيخ العالمي للهجن، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وإشراف عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، وحضور الآلاف من القبائل البدوية، والمشاركين من الدول العربية، وعدد من السائحين.

ودعا محافظ جنوب سيناء، مواطني المحافظة وضيوفها من السائحين، لحضور المهرجان، للاستمتاع بالسباقات، ومعرض المنتجات اليدوية المميزة المقام بقرية التراث داخل مضمار الهجن.

وقال الشيخ صالح محمد، رئيس مجلس إدارة نادي الهجن بخليج العقبة، إن فعاليات اليوم تتضمن شوطين دولي و8 أشواط محلية، وهم "لبانة أبكار، لبانة جعدان، 3 كيلو درايب"، أي الإبل البلدية الأصيلة"، أولى صريمة أبكار، ثاني صريمة أبكار، ثاني صريمة، 6 كيلو راكب آلي، 6 كيلو راكب بشري، ماراثون 12 كيلو متر وهو الشوط الرئيسي، مفاريد 1 كيلو أي الجمل الصغير".

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الهجن في تصريح اليوم، أن جوائز المهرجان تضمنت سيارة فارهة للحاصل على المركز الأول، ومبالغ مالية نقدية لباقي المراكز، إضافة إلى الكؤوس، ومن المقرر أن يجري توزيع الجوائز غدًا في حفل الختام الذي يشهده وزير الشباب والرياضة، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات الهجن العربية، ونخبة من رجال الإعلام، ورجال الأعمال والمستثمرين، وعواقل ومشايخ البدو.

وأكد أن فعاليات انطلاق المهرجان تضمنت احتفالية كبرى جرى خلالها استعراضات بالجمال لوفود الدول العربية المشاركة، وحفل سمر على أعلى مستوى، للترحيب نهم، وتبادل الخبرات في مجال رياضة الهجن باعتبارها رياضة تراثية.

ولفت إلى أنه إقامة المهرجان احتفالًا بالعيد القومي الخامس للهجن، وذلك تزامنًا مع ذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمضمار شرم الشيخ العالمي للهجن، مشيرًا إلى أن سباقات المهرجان تقام على مدار يومي 15 و16 يناير الجاري، بإجمالي 20 شوط، بينهم 10 أشواط عالمية، و10 محلية، وبمشاركة 6 دول عربية هم "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية.

جدير بالذكر، أن مضمار شرم الشيخ العالمي للهجن يقع في منطقة السفاري بشرم الشيخ، جرى انشاؤه عام 2020، بتكلفة 125 مليون جنيه، وأقيم على مساحة 2 مليون متر مربع، ويتضمن منصة لاستقبال الرؤساء والملوك، ومنصة لاستقبال المشاركين في السباقات والمشجعين، ومزود بأعمدة إنارة لإقامة السباقات الليلية، ويضم مضمار للفروسية، وقرية للتراث البدوي بهدف عرض المشغولات اليدوية السيناوية والتراثية، ومسجدًا يسع 2000 شخص، ووحدة بيطرية لمتابعة الحيوانات، ومنطقة إيواء "أماكن لاستقبال الهجن خلال فترة السباقات والتدريبات"، وتم تطوير منصة المضمار عام 2022، وإنشاء أماكن خدمية بتكلفة 27 مليون جنيه.