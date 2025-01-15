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مصرع 7 وإصابة 5 في انقلاب سيارة عمال من أعلى كوبري بمطروح

12:07 ص الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة عمال بمطروح
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة عمال بمطروح
  • عرض 4 صورة
    انقلاب سيارة عمال بمطروح
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كتب - محمد البدري:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عماًلا من أعلى كوبري بقرية فوكة في محافظة مطروح.

تلقت غرفة عمليات محافظة بمطروح إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة في قرية فوكة على شرق مدينة مرسى مطروح؛ انتقلت على إثرها سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة لموقع الحادث.

وأفاد شهود عيان أن قائد السيارة فقد السيطرة أثناء السير على الكوبري؛ وانزلقت السيارة لتسقط من ارتفاع كبير مما أسفر عن ضحايا ومصابين.

فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج اللازم كما جرى نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفادت مصادر طبية أن الإصابات تباينت بين كسور وجروح مختلفة لبعض المصابين، فيما تقرر تحويل حالتين إلى غرفة العمليات لإجراء تدخلات جراحية عاجلة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الدعم الطبي والرعاية للمصابين، وكلف بسرعة رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور.

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