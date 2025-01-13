العاشرة صباحًا.. اليوم قطع مياه الشرب في الإسكندرية 6 ساعات (تعرف على الأماكن)

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اعتزامها قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم الاثنين، وذلك بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بمنطقة الكينج مريوط.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه بدءاً من العاشرة صباح اليوم عن منطقة الكينج مريوط قبلي وطريق الوادي حتى طريق المصرف، بالإضافة إلى منطقة الهواري لمدة نحو 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 600 مم ضمن المشروع القومي لإنشاء محطة القطار السريع بمنطقة كينج مريوط.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.