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معلم يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة المغرب في بني سويف

09:15 م الأحد 12 يناير 2025

معلم يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة المغرب

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بني سويف - حمدي سليمان:

لفظ معلم في العقد الخامس من العمر أنفاسه الأخيرة أثناء أدائه صلاة المغرب بمسجد الشيخ عبد القادر، وسط مدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، مساء اليوم الأحد.

وكان المصلون قد فوجئوا بسقوط "محمد. س. م"، كبير معلمين بإدارة سمسطا التعليمية، مغشيًا عليه أثناء الصلاة، فهرع الحاضرون لنقله إلى المستشفى. وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه فارق الحياة.

وفي السياق ذاته، عبر عدد من العاملين بإدارة سمسطا التعليمية عن حزنهم الشديد، مؤكدين أنه كان يتمتع بدماثة الخلق والسيرة الطيبة، وأشاروا إلى أن حسن خاتمته لم تكن من فراغ، بل نتيجة أعماله الطيبة.

وأضاف محمد فوزي، نجل شقيقة المتوفى، أنه على الرغم من حزن الأهل والمحبين على فراقه، إلا أنهم شعروا بحالة من الرضا بتكريم المولى للمتوفى بأن تقبض روحه في المسجد وأثناء الصلاة.

وفاة معلم بني سويف صلاة المغرب
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