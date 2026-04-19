محمود سعد: تصريحات ترامب المتضاربة هدفها ممارسة حرب نفسية على إيران

كتب : حسن مرسي

09:27 م 19/04/2026

قال الإعلامي محمود سعد، إن الأحداث الجارية تحتاج تأملا كبيرا من الجميع لمعرفة أين كان الضعف وأين كانت القوة في هذه الحرب.

وأضاف سعد، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن المهاترات بين بعض الدول العربية لا تعنيه، مؤكدا أن العلاقة العظيمة والمؤصلة بين الدول العربية لن تتشوه.

وأشار الإعلامي إلى أن مصر لن تتأخر عن دعم أي دولة عربية تحتاجها، وهذا ثابت على مدى التاريخ.

وتابع أن الشعوب العربية ملهاش دعوة بالمهاترات التي تحدث بين الحكومات، داعيا إلى النظر للأحداث في غزة والحرب الإيرانية بعين التأمل والفهم.

وشدد محمود سعد على أنه من الضروري تحليل الأحداث لمعرفة أين كان باستطاعة أي بلد أن يقول لا وقالها، أو يقول نعم وقالها.

محمود سعد إيران أمريكا الحرب الإيرانية

