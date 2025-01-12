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الهواري في جولة تفقدية على لجان امتحانات نصف العام ببني سويف -صور

12:04 م الأحد 12 يناير 2025
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    الهواري في جولة تفقدية على لجان امتحانات نصف العام (2)
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    الهواري في جولة تفقدية على لجان امتحانات نصف العام (4)
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بني سويف-حمدي سليمان:

تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات نصف العام لسنوات النقل بمختلف المراحل.

واستهلت وكيل الوزارة جولتها بتفقد مقرات توزيع الأسئلة بإدارتي غرب بني سويف و ناصر التعليمية، وذلك للاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات، والآليات المتعلقة بتوزيع الأسئلة، واطمأنت على إجراءات على إجراءات تسليم الأوراق وخروجها إلى جميع اللجان في الوقت المحدد، وكذلك إجراءات تأمين المركز.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لتأمين حجرات الأسئلة، والكنترول، فضلا عن عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدي بحزم لمحاولات الغش، والإلتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم لجان امتحانات امتحانات نصف العام بني سويف
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