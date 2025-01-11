عُثر عليه مقيد اليدين والقدمين.. أجهزة الأمن تكشف غموض مقتل شاب في ترعة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية، في كشف غموض العثور على جثة شاب مقيد اليدين والقدمين داخل ترعة بحر شبين، المار من أمام قرية الجعفرية، التابعة لمركز ومدينة السنطة، وتحديد هوية الجاني.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن خلافات مالية مع أحد أصدقائه كانت الدافع وراء الجريمة.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبحوزته التوك توك والموبايل المسروقان من المجني عليه.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه قام بسرقة التوك توك والموبايل الخاص بالمجني عليه، لإخفاء معالم الجريمة.

وكشف المتهم، أنه استدرج المجني عليه بهدف التخلص منه، وقام بخنقه وتكبيل يداه وقدماه والقائه في مياه الترعة.

جاء ذلك بعد أن تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة داخل إحدى الترع بدائرة المركز، ومكبل اليدين والقدمين.