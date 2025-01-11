محمد كامل عبدالباري مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم السبت، قرارًا بتكليف محمد كامل عبدالباري محمد، من العاملين بالديوان العام للمحافظة للقيام بعمل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام.

جدير بالذكر أن، محمد كامل عبد الباري من مواليد قرية نيدة بمركز أخميم عام 1984،

وحصل على درجة الليسانس قسم اللغة الفرنسية والألمانية كلية الألسن جامعة المنيا عام 2004، بتقدير عام جيد جدًا، وعمل لعدة سنوات في مجال السياحة، ثم تم تعيينه ضمن أوائل الخريجين عام 2012 بديوان عام محافظة الأقصر.

وفى عام 2013 انتقل للعمل بديوان عام محافظة سوهاج وعمل بمكتب المحافظ، ثم التحق بإدارة العلاقات العامة، وتدرج بها حتى وصل إلى منصب مدير العلاقات العامة والإعلام منذ عام 2020، وقد أصدر اللواء دكتور عبدالفتاح سراج قرارًا بتجديد الثقة به مديرا للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وشارك بالعديد من الدورات التدريبية فى مجال العلاقات العامة، وكان عضوًا فى فريق عمل حياة كريمة الحائز على المركز الثالث بجائزة التميز الحكومي لعام 2023، إلى جانب عمله مديرًا للعلاقات العامة، كما عمل أيضًا عضوًا بوحدة حياة كريمة، وعضوًا بوحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.