لندن - (أ ب)

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ؤ الأربعاء أنه أبلغ الشرطة بأن السفير السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات للمدان بالاعتداءات الجنسية الراحل جيفري إبستين قد يشكل خطراً باحتمالية الهروب من البلاد.

وكان قد أُلقي القبض على ماندلسون أول أمس الاثنين في منزله بشمال لندن للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك في منصب عام، ثم أُطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أكثر من تسع ساعات من الاستجواب.

من جانبهم، ذكر محامو ماندلسون وهو وزير سابق رفيع المستوى، أن عملية الاعتقال كانت نتيجة "ادعاء لا أساس له" بأنه خطط للفرار من البلاد، وأكدوا أن الاعتقال تم رغم وجود اتفاق مسبق بأن يمثل موكلهم أمام شرطة ميتروبوليتان في لندن طواعية متى طُلب منه ذلك.

وأخبر رئيس المجلس المشرعين بأنه نقل معلومات "ذات صلة" إلى الشرطة، دون الكشف عن مصدرها.

وقال هويل "لمنع أي تكهنات غير دقيقة، أود أن أؤكد أنه عند استلامي لمعلومات شعرت أنها ذات صلة، قمت بنقلها إلى شرطة ميتروبوليتان بحسن نية، كما هو واجبي ومسؤوليتي".