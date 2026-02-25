إعلان

بريطانيا.. مخاوف من هروب السفير الأسبق "ماندلسون" المرتبط بملفات إبستين

كتب : مصراوي

09:28 م 25/02/2026

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (أ ب)

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ؤ الأربعاء أنه أبلغ الشرطة بأن السفير السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون الذي يواجه اتهامات بتسريب معلومات للمدان بالاعتداءات الجنسية الراحل جيفري إبستين قد يشكل خطراً باحتمالية الهروب من البلاد.

وكان قد أُلقي القبض على ماندلسون أول أمس الاثنين في منزله بشمال لندن للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك في منصب عام، ثم أُطلق سراحه بكفالة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد أكثر من تسع ساعات من الاستجواب.

من جانبهم، ذكر محامو ماندلسون وهو وزير سابق رفيع المستوى، أن عملية الاعتقال كانت نتيجة "ادعاء لا أساس له" بأنه خطط للفرار من البلاد، وأكدوا أن الاعتقال تم رغم وجود اتفاق مسبق بأن يمثل موكلهم أمام شرطة ميتروبوليتان في لندن طواعية متى طُلب منه ذلك.

وأخبر رئيس المجلس المشرعين بأنه نقل معلومات "ذات صلة" إلى الشرطة، دون الكشف عن مصدرها.

وقال هويل "لمنع أي تكهنات غير دقيقة، أود أن أؤكد أنه عند استلامي لمعلومات شعرت أنها ذات صلة، قمت بنقلها إلى شرطة ميتروبوليتان بحسن نية، كما هو واجبي ومسؤوليتي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليندسي هويل ماندلسون جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أشرف زكي وهشام ماجد.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق زينة
دراما و تليفزيون

أشرف زكي وهشام ماجد.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق زينة
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
أخبار وتقارير

"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
اقتصاد

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"