محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المنشآت الصحية

محافظ المنوفية يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المن

المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك في إطار تفقد انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة الميدانية لنسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع لعدد من المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية بمدى التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات وتطويرها لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية للنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، فيما ثمن وزير الصحة جهود محافظ المنوفية الميدانية ودعمه المستمر للمنظومة الصحية بهدف تحسين الخدمات تحقيقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد "أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وحدة طب الأسرة بسبك الأحد بأشمون "قطاع الرعاية الأساسية"، إنشاءات مستشفى أشمون العام الجديد "قطاع العلاجي"، تفقد مستشفيات أورام منوف "أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، حميات منوف "قطاع العلاجي"، كما سيتم تفقد وحدة طب الأسرة بالعراقية "قطاع الرعاية الأساسية"، ومستشفى شبين الكوم التعليمي"هيئة المستشفيات"، مستشفى الهلال للتأمين الصحي "هيئة التأمين الصحي"، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض بشبين الكوم" مقترح إقامة مستشفى جديدة "قطاع العلاجي".