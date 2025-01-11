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فاجعة الملاحة.. قطار يدهس تروسيكل ويودي بحياة سائق في الغربية

10:38 ص السبت 11 يناير 2025

قضبان السكة الحديد

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الملاحة، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تصادم قطار بمركبة تروسيكل، حال محاولته عبور شريط السكة الحديد، أسفر عن مصرع قائد المركبة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بوفاة سائق مركبة تروسيكل، أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد بمنطقة الملاحة بطنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين تصادم قطار بمركبة تروسيكل، ووفاة قائدها، حال محاولته عبور شريط السكة، تصادف مرور القطار من منطقة الملاحة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تروسيكل تصادم قطار شريط السكة الحديد الأجهزة الأمنية محافظة الغربية
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