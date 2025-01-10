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عمره أسبوع واترمى فى الترعة من 4 أيام.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بقنا

07:11 م الجمعة 10 يناير 2025

أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة ملقى داخل ترعة في قرية فاو، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة ومجهول النسب ملقى داخل ترعة في قرية فاو التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على جثة رضيع عمره أسبوع غير محدد نوعه لتشويه ملامحه لبقائه في المياه داخل الترعة من 4 أيام في قرية فاو مركز دشنا.

وجرى انتشال جثمانه وإيداعه داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

جثة رضيع جثة في ترعة أمن قنا
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