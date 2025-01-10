النيابة تُصرح بدفن جثامين 6 ضحايا حادث انهيار منزل أسيوط المنكوب

خمسون عامًا من الصيد.. "أبو جمعة" يروي أسرار البحر ورحلاته بين الموانئ -صور

أسيوط ـ محمود عجمي

قررت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثامين 6 أشخاص ضحايا حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وتفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، موقع انهيار المنزل المنكوب وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز منفلوط لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة وكتابة تقرير عن أسباب الحادث.

كما كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات والإعانات العاجلة وصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في مثل هذه الحالات.

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير مركز منفلوط وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد المحافظ، أنه بعد تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 5 جثث ونقلهم لمستشفى منفلوط وإنقاذ 4 مصابين تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط كما خرج 5 أشخاص من المنزل قبل الانهيار.

كما توجه محافظ أسيوط إلى مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وتابع حالة المصابين التي تنوعت ما بين إصابات خفيفة ومتوسطة ووجه بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء وتقديم الدعم الكامل لهم متمنياً الشفاء العاجل لهم.

اقرأ أيضا:

دماء تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا العقار المنهار في أسيوط- فيديو وصور



