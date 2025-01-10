محافظ القليوبية يتابع آخر مستجدات أعمال إنشاء ممشى أهل مصر

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التصميمات ومستجدات أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د).

جاء ذلك بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس علي عوده وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية والمهندس محمود القوني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العاطي رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري والمهندس عادل توفيق شركة الكراكات المصرية والمهندس سعد جرجس مدير عام حماية النيل واللواء إبراهيم عبد الله إستشاري المشروع والمدير التنفيذي، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة والمهندسة أميرة أحمد المدير التنفيذي لشركة الكراكات والمهندسة إيمان عبد الباري مدير الإدارة الهندسية بجهاز القاهرة الفاطمية.

ناقش الاجتماع مراحل الإنشاء والتي ستكون على ثلاثة قطاعات بطول 750 متر وعرض يتراوح ما بين 10 أمتار ويصل إلى 15 متر على أن تكون الثلاث قطاعات على غرار ممشى أهل مصر المرحلة (أ،ب،ج).

واستمع "المحافظ" لشرح كامل للمرحلة بكامل تفاصيلها الإنشائية بما في ذلك طريقة التدبيش والمناسيب، مؤكدًا على أهمية تطبيق مشروع الهوية البصرية للمحافظة في إنشاء المرحلة (د).

بالإضافة إلى توحيد الشكل العام للمرحلة لتتماشى مع جميع تصميمات المراحل السابقة مع إضافة بعض الجماليات واللاند سكيب ونافورة راقصة عائمة بالمنطقة المؤدية لشارع الدهشان (محطة القطار)، والعمل على توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل وممارسة الأنشطة الرياضية، مُشددًا على ضرورة تكثيف العمل وتوحيد الجهود مع الجميع والعمل بالتوازي عند الانتهاء من تدبيش كل قطاع يتم تسليمه مباشرة للشركة المنفذة.

من جانبه قال اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، إن المرحلة (د) سيتم تنفيذها على أحدث المعايير الإنشائية والتي بدورها تجعل رؤية النيل واضحة لجميع المواطنين عن بعد وداخل الممشى، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ كل قطاع بعد الانتهاء من تدبيشه.

وفي السياق ذاته أوضح محافظ القليوبية، أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وفق تكليفات القيادة السياسية بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، مع توفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية والإستمتاع بها، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة لتلبية احتياجات المصريين والتي ستُساهم في الحد من البطالة من خلال إقامة محلات ومطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع وجذب فُرص استثمار حقيقية للمحافظات.