إصابة 22 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 22 شخصا، في حادث مروري، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق " عين دلة – الفرافرة " بمنطقة الكيلو 15 بالطريق.

وأسفر الحادث إصابة: حورية حمدي عبد المنعم، 19 عاما، وحمدي عبد المنعم السيد، 42 عاما، وهناء عبد العزيز عبد الحليم، 45 عاما، وكامل الباز رمضان، 45 عاما، وحورية إبراهيم أحمد، 24 عاما، أحمد إبراهيم أحمد، 12 عاما، ونيجار حمدي عبد المنعم السيد، 18 عاما، ورضا ناصف خلف، 17 عاما، وحنين عبد المنعم السيد، 18 عاما، محمد محسن مصباح، 18 عاما.

كما أصيب محمد علي عبد الحميد، 21 عاما، وأحمد إبراهيم سعيد، 25 عاما، عمرو سعد عبد القادر، 18 عاما، ويوسف مصطفى محمد، 14عاما، ومحمد علاء محمد، 24 عاما، وصالح عبد الهادي عبد الحميد، 22 عاما، ورضا عبد الهادي عبد الحميد،27 عاما، ورضا ناصر رمضان، 17 عاما، ومحمد عادل الباز، 19 عاما، وطارق الدسوقي عامر إبراهيم، 22 عاما، وجمال عبد المنعم السيد، 50 عاما، وإسلام محمد الخلعي، 20 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تقرر تحويل بعض الحالات المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى جامعة الأزهر بأسيوط.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانتقلت معدات وحدة المرور والوحدة المحلية لمركز الفرافرة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.