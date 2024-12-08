مصرع طفلة سقط عليها "دولاب" في منزلها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات مصرعها، إثر سقوط دولاب أحذية عليها أثناء لهوها داخل منزلها بمنطقة القومية بمحافظة الشرقية، بينما كان والدها منشغلًا في العمل.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة قسم ثان الزقازيق بشأن وفاة الطفلة "س.ا"، ابنة حارس عقار، بعد سقوط دولاب أحذية فوقها داخل المنزل.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة كانت تلهو بمفردها عندما وقع الحادث. وقد تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لاستكمال إجراءات الدفن، وطلبت استكمال التحقيقات لبيان أسباب الواقعة.