أسوان تستقبل وفد برنامج الأغذية العالمي وتستعد لزيارة الاتحاد الأوروبي -صور

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، السيد جان بيير دومارجورى الممثل ومدير مكتب مصر برنامج الأغذية العالمى بمصر، بحضور نجلاء بشاى مدير عام الشراكات ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والبرنامج فى مجالات التنمية المختلفة، مع الإعداد والتجهيز لزيارة وفد الإتحاد الأوروبي للمحافظة لتوطيد العلاقات والتأكيد على الدعم المستمر من قبل الإتحاد وشركاء التنمية.

ونقل نائب المحافظ تحيات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مؤكدا تقديم كامل الدعم لتعزيز سبل التعاون فى ظل الدور الحيوى الذى يقوم به برنامج الأغذية العالمى داخل محافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من المشروعات المشتركة.

وأشار إلى التنوع فى تنفيذ المشروعات المختلفة لبرنامج الأغذية العالمى الهادفة لتوفير فرص عمل للشباب ورعاية الطلاب والمزارعين، وهو الذي يأتي متوازياً مع الجهود الحكومية المبذولة لتوفير مستوى معيشة أفضل وحياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثنى جان بيير على التنسيق المتواصل مع محافظة أسوان، ودعمها وتعاونها المستمر، فضلاً عن الدور المتميز الذي قامت به الحكومة المصرية والمحافظة فى استقبال الوافدين من دولة السودان خلال الفترة الماضية.

وأشاد بما شهده أثناء جولته بصحبة نائب محافظ أسوان من مستوى حضاري وجمالي داخل السوق السياحى القديم، حيث أن الوضع تحسن فيه للأفضل ، ويراه مثل السوق السياحى فى الشانزلزيه بدولة فرنسا.