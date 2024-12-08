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نائب وزير التضامن تزور بني سويف لافتتاح "مؤسسة معا"

12:28 م الأحد 08 ديسمبر 2024

نائب وزير التضامن تزور بني سويف لافتتاح مؤسسة معا

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بني سويف-حمدي سليمان:

استقبل بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الإجتماعي، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك في حضور النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن المقرر أن تقوم نائب الوزير بافتتاح مؤسسة معاً للأمام للتنمية، وذلك بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، تليها جولة تفقدية لمتابعة أنشطة وخدمات المؤسسة في مجال رعاية الأطفال والأسر الأولى بالرعاية.

نائب وزير التضامن بني سويف افتتاح مؤسسة معا
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