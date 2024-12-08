مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر سقوط سيارة أجرة في ترعة بالأقصر

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة أجرة في ترعة الرمادى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من الأهالى يفيد بانقلاب سيارة أجرة في ترعة الرمادي على الطريق الزراعي أثناء مرورها بجوار كوبري قرية الشغب بمدينة إسنا.

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

على الفور تم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التي تولت التحقيق.