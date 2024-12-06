إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة "مكرونة وبطاطس"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "رشا.ع.س"، 40 عامًا، وشقيقها "جمال.ع.س"، 38 عامًا، وأبنائها "رحمة.ع.ع"، 13 عامًا، و "عالية.ع.ع"، 12 عامًا، و "علي.ع.ع"، 20 عامًا، و "جنة.ع.ع"، 19 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، يعانون من مغص و إسهال، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم مكرونة وبطاطس فاسدين بمنزلهم.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.