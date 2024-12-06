بالصور- الدقهلية تعلن رفع 630 طن مخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا

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الدقهلية- رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، متابعة أعمال النظافة وأداء الأحياء والمدن بالمنطقة المركزية والتي تجري تحت إشراف الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى رفع 630 طن مخلفات بلدية مخلفات ومخلفات هدم وأتربة نواتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية (حي شرق وغرب مدينتي المنصورة وطلخا).

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة، مشيرا إلى أن حملات النظافة تجري في مختلف الأماكن التي تحتاج إلى دعم بالمعدات إلى جانب أعمال النظافة اليومية المعتادة.

ولفت "مرزوق" إلى أن الحملة شملت تشغيل 3 شركات متخصصة فى أعمال كنس الشوارع وجمع ونقل المخلفات، كما يجري تقليم الأشجار بالحدائق المفتوحة شجرة الدر وعروس النيل، وترميم وغسيل الأرصفة، ورفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الجيش وقناة السويس وسعد زغلول والجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، والمدير والإمام محمد عبده والدراسات وترعة المنصورية والترعة وأحمد ماهر والعبور والمجزر وسندوب ورفع الأتربة من كوبري المرور.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير المركبات والصيانة بالمحافظة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا، وبإشراف فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.