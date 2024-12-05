طعنات الصديق تُسقط قتيلًا ومصابًا في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي عامل مقتله وأصيب صديقه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" على يد صديقهما، في منطقة القطاوي ببهتيم، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على إثر خلافات سابقة بينهم.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول "محمد ر.م" (24 عامًا)، عامل بورشة، مقيم بمنطقة القطاوي، مصابًا بجرح نافذ بالصدر وجثة هامدة، وصديقه "محمد م.ع"، مصابًا بطعنة في الكتف الأيمن.

كشفت التحريات أن الجاني هو "محمود أ.ع" (25 عامًا)، عامل، مقيم في منطقة القطاوي، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين الضحيتين تطورت إلى مشاجرة. أثناء الواقعة، قام كلب يرافق الضحيتين بمهاجمة المتهم، مما دفع الأخير لطعن المجني عليه الأول في الصدر، فأرداه قتيلًا، وأصاب الثاني بطعنة في الكتف.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بأنه كان يدافع عن نفسه.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريح بمعرفة الطبيب الشرعي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لاستكمال الإجراءات.