بمشاركة 24 جامعة مصرية.. انطلاق المهرجان الرياضي للطلاب ذوي الهمم بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الأول من المهرجان الرياضي لذوي الهمم بالجامعات المصرية، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمعسكرات المدينة الشبابية وملاعب كلية التربية الرياضية بنين بأبي قير خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجاري، تحت شعار "نحن الحياة".

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية؛ إن المهرجان يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى دمجهم في المجتمع، وتستند الفعاليات إلى دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، الذي يتضمن ست مواد تخص ذوي القدرات.

أضافت "الشريف" أن فعاليات اللقاء الرياضي يشارك بها 645 طالبًا وطالبة يمثلون 24 جامعة مصرية، إلى جانب ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية. يساهم في تنظيم المهرجان فريق المتطوعين الرسميين لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية (OVD).

وأوضحت وكيل الوزراة أن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات رياضية متنوعة، حيث تم تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بنات وبنين، في مسابقات كرة الطائرة، كرة الجرس، رفع الأثقال، تنس الطاولة، وألعاب القوى.

وأشارت إلى أن المهرجان يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية من ذوي الهمم، وإخراج الطاقات الإبداعية، ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين من ذوي الهمم في كافة الألعاب الرياضية الوطنية.

ويهدف المهرجان إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلاب المشاركين من ذوي الهمم، وتعريفهم بطرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم، وزيادة التقارب والتعارف بينهم.

كما يهدف المهرجان إلى تعزيز روح المنافسة الرياضية بين الطلاب ذوي الهمم، وتوفير منصة للتفاعل والتواصل بين الجامعات المختلفة، ويتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع القدرات، مما يعكس التزام الجامعات المصرية بدعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم في جميع المجالات.

وتُنظم الفعاليات من خلال وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية برئاسة الدكتور عمرو الحداد، بالتعاون مع مديرية الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.