إيقاف مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة بسبب مخالفات مالية وإدارية

الغربية- مروة شاهين:

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إيقاف واستبعاد أعضاء مجلس إدارة نادي صيد المحلة، واستبعاد المديرين التنفيذي والمالي، لوجود مخالفات مالية مالية وإدارية، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في المخالفات، و تشكيل لجنة لإدارة النادى.

وتجري النيابة العامة تحقيقات في المخالفات المالية والإدارية والتي رصدتها لجان الفحص التي شكلتها الوزارة لفحص التجاوزات والمخالفات بنادي صيد المحلة.