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طلاب المدارس يتألقون في سوهاج.. تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري -فيديو وصور

03:26 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
  • عرض 14 صورة
    تصفيات حماسية في مسابقة الإلقاء الشعري
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، بثًا مباشرًا، سلط الضوء على فعاليات تصفيات مسابقة الإلقاء الشعري في قاعة أنسي ساويرس للمؤتمرات بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية.

وشارك في التصفيات 15 طالبًا وطالبة، بواقع 5 تلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، و5 تلاميذ في مرحلة التعليم الإعدادي، و5 طلاب في مرحلة التعليم الثانوي، وسط حضور من موجهى التربية المسرحية بمختلف الإدارات التعليمية ومعلمي مدارس الطلاب المشاركين.

وضمت لجنة تحكيم الوزارية لمسابقة الإلقاء الشعري في محافظة سوهاج كل من تهاني أسعد ناشد مدير إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد مبارك عابد مخرج مسرحي وعضو نقابة المهن التمثيلية، وليد الحسانين عبدالعزيز رئيس قسم المسرح بمدارس المنصورة كولدج، وبحضور محمد صلاح البهلولي موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

سوهاج مسابقة الإلقاء الشعري تصفيات مسابقة الإلقاء الشعري
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