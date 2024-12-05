مشادة كلامية تتطور لجريمة قتل.. السجن 7 سنوات لعامل أنهى حياة زوجته في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على عامل بعد إدانته بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية في قرية دير الجنادلة بمركز الغنايم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة، ومحمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.

تعود تفاصيل القضية رقم 7195 لسنة 2023 إلى تلقي مركز شرطة الغنايم بلاغًا يفيد بمقتل "نجلاء. هـ. ب" في منزلها بقرية دير الجنادلة. انتقل ضباط المركز إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن الزوج "حسام. ع. ص"، 33 عامًا، عامل، هو مرتكب الجريمة بسبب خلافات زوجية.

أوضحت تحريات معاون مباحث مركز شرطة الغنايم، أن الخلافات نشبت بسبب رغبة الزوجة في الإقامة بمنزل منفصل بعيدًا عن منزل عائلة الزوج؛ وفي يوم الحادث، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى اعتداء الزوج على زوجته بالضرب، مما دفعها للرد عليه، أثار ذلك غضب الزوج، فقام بخنقها وضربها بمقص في بطنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد ذلك نزع الزوج دبلة الزواج من يدها وهرب من المنزل.