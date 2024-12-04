لمواجهة نوة قاسم.. محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى- صور

"أكثر النوات ضراوة لم تُخلق دون حكمة".. 4 فوائد لـ"نوة قاسم" في الإسكندرية-

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة، لمواجهة نوة قاسم وتعرض المحافظة لهطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمتابعة اللحظية لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

ووجه خالد، في بيان، بالتنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات جراء موجة الطقس السيئ.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، عبر أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة.

وتجدد هطول الأمطار الغزيرة على أحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "قاسم" في موعدها المحدد وفقًأ لجدول النوات بميناء الإسكندرية.

يشار إلى أن نوة قاسم أحد أكثر النوات ضراوة، تأتي عادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر كل عام، وتستمر غالبًا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.