مزود المسيح وترانيم الأطفال المبهجة.. أبرز احتفالات المنيا بليلة رأس السنة الميلادية (فيديو وصور)

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المنيا - جمال محمد:

شهدت العديد من كنائس محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، عدة احتفالات بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وحرصت الكنائس على عمل المجسمات الكرتونية ومزود السيد المسيح والسيدة العذراء، كطقس اعتادوا عليه منذ سنوات عديدة، ليجذب أنظار الكثيرين للتصوير معه.

كما جرى تنظيم حفلات للأطفال وعمل ترانيم لهم، مرتدين ملابس بابا نويل، وسط أشجار الكريسماس، وتوزيع الحلوى من كهنة الكنيسة.

ورصد مصراوي في بث مباشر احتفالات كنيسة أبو سيفين بمدينة المنيا، وإليكم الرابط.



