بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح معمل التطوير التكنولوجى لمدرسة النور للمكفوفين

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، معمل التطوير التكنولوجى بمدرسة النور للمكفوفين بمنطقة الأربعين في حي غرب أسيوط، وذلك بعد تطويره وتزويده بأجهزة تكنولوجية حديثة تشمل ماكينات برايل، وأجهزة لاب توب، وسطر إلكتروني.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المنظومة التعليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين ذوي الهمم في كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والدكتور راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم والمشرف على المشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وسيد الشريف مدير عام الخدمات بمديرية التربية والتعليم والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ المنظومة التكنولوجية المتكاملة التي تم توفيرها للطلاب المكفوفين، حيث تم دعم المدرسة بـ66 ماكينة برايل، و10 أجهزة سطر إلكتروني، و10 أجهزة لاب توب، وذلك في إطار مشروع دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بمدارس المكفوفين. كما اطلع المحافظ على الفصول الدراسية وشاهد الطلاب وهم يستخدمون الأجهزة الجديدة، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في تسهيل العملية التعليمية وتوفير الأدوات اللازمة لمواكبة التقدم التكنولوجي.

وأكد أبوالنصر على دعم المحافظة الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات الداعمة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لهذه الفئة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين الطلاب المكفوفين من خلال توفير الأدوات التكنولوجية التي تسهل عليهم عملية التعلم عن بعد، بما في ذلك أجهزة السطر الإلكتروني التي تمكنهم من الوصول إلى المعلومات بسهولة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب من التعليم والمشرف على المشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، أن مشروع التطوير التكنولوجى لمدرسة النور للمكفوفين يأتي ضمن بروتوكول تعاون بين صندوق "عطاء" ووزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى دمج التكنولوجيا في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. وأضافت أنه تم تدريب 76 طالبًا في المرحلة الابتدائية وأولياء أمورهم، و24 معلمًا، و134 طالبًا في المرحلتين الإعدادية والثانوية على استخدام هذه الأجهزة.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة التكنولوجية التي نظمتها المدرسة، حيث فاز محمد أحمد مصطفى بالمركز الأول في مسابقة السطر الإلكتروني، وأحمد حسني أحمد بالمركز الثاني، بينما فاز كريم سيد إبراهيم بالمركز الأول في مسابقة الحاسب الآلي، وثريا أحمد بالمركز الثاني. وتم توزيع الجوائز على الفائزين تقديرًا لجهودهم وإبداعاتهم.

يُذكر أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لهم، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.