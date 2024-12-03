تحرير 67 مخالفة في حملة تموينية لضبط الأسواق بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة للتفتيش على المخابز والأسواق لضبط الأسواق ومنع استغلال التجار. جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح المهندس أيمن شريعي، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 67 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشار شريعي إلى أن المخالفات تضمنت:

11 مخالفة تخص المخابز، شملت نقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات، عجز في الدقيق، غياب ميزان، وعدم نظافة أدوات المعجن.

6 مخالفات لبدالي التموين بسبب عجز في السكر والزيت وعدم الإعلان عن الأسعار.

50 محضرًا للأسواق، تضمنت مخالفات مثل عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأسعار أعلى من الرسمية، وسلع مجهولة المصدر.

كما تم المرور على بعض المطاحن وسحب عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة لتحليلها في معامل الوزارة للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية.

وأكد شريعي أن الحملة تأتي ضمن جهود المديرية لضمان حصول المواطنين على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتواصل مديرية التموين تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار، التصدي لعمليات الغش التجاري، وحجب السلع عن المواطنين.