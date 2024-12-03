بالصور- حريق داخل مجمع الزهور الطبي في الوادى الجديد

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت قوات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب داخل المجمع الطبي بمنطقة الزهور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، بعد ان نشبت النيران في مخلفات طبية داخل محيط المجمع.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق داخل محيط المجمع الطبي بمنطقة الزهور ، حيث نشبت النيران في كميات من المخلفات الطبية داخل المجمع.

وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية الي موقع الحريق وتم السيطرة عليه ومنع امتداده للمبنى الرئيسي للمجمع والمناطق السكنية المحيطة به.

جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنياية العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.